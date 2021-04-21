Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kanalın yayın akışında dizinin tekrar bölümünün gözükmesi nedeniyle dizinin yeni bölümleri için yapım şirketinden açıklama geldi. En son bölüm geçtiğimiz hafta 14 Nisan tarihinde yayınlanmıştı. Bu bakımdan; Sadakatsiz bugün bu akşam var mı? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan Kanal D yayın akışı ve diziye dair bilgiler!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA!

Sadakatsiz 27.yeni bölüm ile bu akşam (21 Nisan 2021) Kanal D ekranlarına gelmesi bekleniyordu. Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre; dizide pek çok oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle Sadakatsiz yeni bölümlere ara verildiği açıklandı…