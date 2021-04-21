Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kanalın yayın akışında dizinin tekrar bölümünün gözükmesi nedeniyle dizinin yeni bölümleri için yapım şirketinden açıklama geldi. En son bölüm geçtiğimiz hafta 14 Nisan tarihinde yayınlanmıştı. Bu bakımdan; Sadakatsiz bugün bu akşam var mı? Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan Kanal D yayın akışı ve diziye dair bilgiler!
Sadakatsiz 27.yeni bölüm ile bu akşam (21 Nisan 2021) Kanal D ekranlarına gelmesi bekleniyordu. Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre; dizide pek çok oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle Sadakatsiz yeni bölümlere ara verildiği açıklandı…
YAPIM ŞİRKETİNDEN SADAKATSİZ AÇIKLAMASI
Sadakatsiz dizisinin 27. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yapımcısı Medyapım'dan yapılan açıklamada ise yeni bölümün 28 Nisan'da ekrana geleceği duyurularak şu ifadeler kullanıldı:
"Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere"
KANAL D YAYIN AKIŞI 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA – TIKLAYINIZ
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir.
Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?
21 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM
11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR
13:15 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ BÖLÜM
16:45 Aşk-ı Memnu TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Sadakatsiz TEKRAR
22:45 Camdaki Kız TEKRAR
01:45 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI
04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı TEKRAR
05:30 Güllerin Savaşı TEKRAR