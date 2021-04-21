TRT Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayında: Kerem katil mi oldu?

TRT Benim Adım Melek dizisiyle Çarşamba akşamları izleyicinin karşısına çıkıyor. Finale 5 bölüm kala işlerin karışması izleyiciyi hayal kırıklığına uğratsa da, yeni bölümde neler olacağı ve dizinin nasıl final yapacağı merak ediliyor. TRT Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı, Kerem'in Funda'nın karnındaki bebeği öldürdüğü haberiyle şok etkisi yarattı. Defne ve Ömer arasında yaşanan tartışma da fragmana damga vurdu. "İzleyiciler Kerem katil mi oldu?" sorusuna yanıt ararken İkra'nın katili Alpay'ın akıbeti de merak konusu oldu. TRT Benim Adım Melek 62. bölüm ile bu akşam saat 20:00'de ekranlarda!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMÜ İLE BU AKŞAM TRT'DE

Benim Adım Melek 62. Bölüm 2. Fragmanı Defne'nin Ömer'e olan öfkesiyle dikkat çekti. "Sen bu utançtan kaçmak için mi gitmek istiyorsun? Karın bir katilin kızı diye mi?" sözleriyle öfkesini dile getiren Defne, Ömer'i gitmekten vazgeçirmeyi başaracak mı yoksa onunla gidecek mi? Tüm aileyi sarsan gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Kerem, Funda'nın karnındaki bebeğin ölümüne sebep olmakla suçlandı. Halil ve Melek bir yandan Alpay'ın izini sürer. Kenan'ın peşine düşen Halil'in ondan nasıl intikam alacağı da merak edildi.