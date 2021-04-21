TRT Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayında: Kerem katil mi oldu?

TRT Benim Adım Melek dizisiyle Çarşamba akşamları izleyicinin karşısına çıkıyor. Finale 5 bölüm kala işlerin karışması izleyiciyi hayal kırıklığına uğratsa da, yeni bölümde neler olacağı ve dizinin nasıl final yapacağı merak ediliyor. TRT Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı, Kerem'in Funda'nın karnındaki bebeği öldürdüğü haberiyle şok etkisi yarattı. Defne ve Ömer arasında yaşanan tartışma da fragmana damga vurdu. "İzleyiciler Kerem katil mi oldu?" sorusuna yanıt ararken İkra'nın katili Alpay'ın akıbeti de merak konusu oldu. TRT Benim Adım Melek 62. bölüm ile bu akşam saat 20:00'de ekranlarda!
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMÜ İLE BU AKŞAM TRT'DE
Benim Adım Melek 62. Bölüm 2. Fragmanı Defne'nin Ömer'e olan öfkesiyle dikkat çekti. "Sen bu utançtan kaçmak için mi gitmek istiyorsun? Karın bir katilin kızı diye mi?" sözleriyle öfkesini dile getiren Defne, Ömer'i gitmekten vazgeçirmeyi başaracak mı yoksa onunla gidecek mi? Tüm aileyi sarsan gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Kerem, Funda'nın karnındaki bebeğin ölümüne sebep olmakla suçlandı. Halil ve Melek bir yandan Alpay'ın izini sürer. Kenan'ın peşine düşen Halil'in ondan nasıl intikam alacağı da merak edildi.
BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
TRT Benim Adım Melek dizisi 5 bölüm sonra final yapacak. Dizinin yeni bölümünde Kenan Alpay'dan nasıl intikam alacak? Kerem üzerine atılan iftirayla nasıl başa çıkacak? Defne Ömer'in peşinden gitmeyi kabul edecek mi? Tüm bu bilinmezlerin ortasında izleyiciler dizinin mutlu bir final yapmasını umuyor. Benim Adım Melek TRT ekranlarında bu akşam saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.
Benim Adım Melek 62. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video