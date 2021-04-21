Dram, romantik ve bilim kurgu severlerin ilgisini çeken Yaşamın Ötesinde filmi bu akşam yayınlanıyor. Televizyonda yayınlanacak olan yapımın yönetmen koltuğunda Joseph Baker ve Tom Large üstleniyor. Heyecanın bir an olsun dinmediği yapımın konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler haberimizde bulunuyor. Yaşamın Ötesinde filmi konusu ne? Yaşamın Ötesinde filmi oyuncuları kim?

YAŞAMIN ÖTESİNDE FİLMİ KONUSU

İnsan nüfusu, dünya dışından gelen bir saldırı sonucu yok edilmiştir. Hayatta kalmaya çalışan Cole ve Maya çifti, dünyaya yaklaşmakta olan asteroid tehdidinden kurtulmaya çalışırken bu zor süreçte ilişkilerini de sorgulamaktadırlar.

YAŞAMIN ÖTESİNDE FİLMİ OYUNCULARI

Yaşamın Ötesinde filminin oyuncu kadrosunda, Richard J. Danum, Gillian MacGregor ve Paul Brannigan yer alıyor.