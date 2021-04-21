Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Zeynep Tokuş yıllar sonra setlere döndü!

1998 yılında Güzellik Yarışması'nda birinci olan Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni olarak setlere döndü. 10 yıl önce oyunculuğu bırakan isim 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım atmıştı. Bu bakımdan; Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeynep Tokuş hayatı ve kariyeri!
Zeynep Tokuş, senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Aşkın Kıyameti' filminde rol alan Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e yoga dersi verdi.
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş'un yoga dersi verdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Toplu halde yoga yapan oyuncular, şekilden şekle girdi.
ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?
Zeynep Tokuş, 1977, Ankara, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır (2014) .
2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.
İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.
Filmografisi
Ayrılık (2009) - Tehmine
Umut (2009) - Suna Ergin
Kardelen (2008) - Miray
Beyaz Melek (2007) - Nazlı
Vizontele Tuuba (2003) - Asiye
Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım
Hırçın Menekşe (2003) - Deniz
Yazgı (2001) - Sinem
Vizontele (2001) - Asiye
Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep