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Giriş Tarihi: 21.4.2021 10:27

kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Zeynep Tokuş yıllar sonra setlere döndü!

Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Zeynep Tokuş yıllar sonra setlere döndü!

Deli Yürek dizisi ile hafızalara kazınan yıllar sonra yoga eğitmeni olarak setlere döndü. 10 yıl önce oyunculuğu bırakan ünlü isim senaristliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği “Aşkın Kıyameti” filminde rol alan oyunculara yoga dersi verdi. Oyuncular arasında Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Seda Türkmen gibi isimler yer alırken sosyal medyada yoga dersi ile ilgili de paylaşım yapıldı. Bu kapsamda; Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı. Zeynep Tokuş Ankara doğumlu dizi ve sinema oyuncusudur.

1998 yılında Güzellik Yarışması'nda birinci olan Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni olarak setlere döndü. 10 yıl önce oyunculuğu bırakan isim 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım atmıştı. Bu bakımdan; Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeynep Tokuş hayatı ve kariyeri!

ZEYNEP TOKUŞ SETLERE GERİ DÖNDÜ!

Zeynep Tokuş, senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Aşkın Kıyameti' filminde rol alan Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e yoga dersi verdi.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş'un yoga dersi verdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Toplu halde yoga yapan oyuncular, şekilden şekle girdi.

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş, 1977, Ankara, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır (2014) .

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

Filmografisi

Ayrılık (2009) - Tehmine
Umut (2009) - Suna Ergin
Kardelen (2008) - Miray
Beyaz Melek (2007) - Nazlı
Vizontele Tuuba (2003) - Asiye
Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım
Hırçın Menekşe (2003) - Deniz
Yazgı (2001) - Sinem
Vizontele (2001) - Asiye
Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep

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Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Zeynep Tokuş yıllar sonra setlere döndü!
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