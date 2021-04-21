Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Zeynep Tokuş yıllar sonra setlere döndü!

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş, 1977, Ankara, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.



1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır (2014) .



2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.



İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.