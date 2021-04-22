Alev Alev 24. Bölüm fragmanı yayında! Finale 4 kala Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarının büyük beklentilerle başlayan ve ilk bölümlerinde ciddi bir hayran kitlesine ulaşan dizisi Alev Alev final tarihi belli oldu. İzleyicinin yoğun ilgisini bir anda kaybeden dizinin son bölümlerinde yaşanan gelişmeler son derece çarpıcıydı. Alev Alev 23. Bölüm itibariyle İskender'in hapse girmesini önlemeye çalışan Çiçek'in yaşadığı zorluklar, Ömer ve Rüya ikilisi arasındaki gelişmeler ve Cemre'nin Çelebi'yle mücadelesi izleyiciyi sarsmıştı. Alev Alev 24. Bölüm fragmanı ve Alev Alev 24. Bölüm ön izleme yayınlandı. Fragmandaki şok etkisi yaratan sahnelerin ardından izleyiciler, "Finale 4 kala Alev Alev yeni bölümde neler olacak?" sorusuna yanıt aradı.

ALEV ALEV 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Cemre'ye cehennemi yaşatan Çelebi geçtiğimiz bölümlerde nihayet hapse girdi. Cemre'nin rahat bir nefes aldığı birkaç bölümün ardından Alev Alev 24. Bölüm fragmanı Çelebi'nin "Tek bir darbeyle hepsini yıkacağım. Ömür boyu beni hatırlayacaklar" sözüyle gündeme bomba gibi düştü. 24. Bölüm ilk fragmanında yer alan bu sözün ardından, fragmanın son sahnesinde Cemre'yi şok eden bir durum yaşandı. Ancak senarist Cemre'yi şaşkına çeviren şeyin ne olduğunu yeni bölümde göstermeyi tercih etti.