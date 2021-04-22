Alev Alev son bölüm izle! Çelebi’nin hapisten çıkma ümitleri tükeniyor





Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.

