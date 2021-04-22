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Giriş Tarihi: 23.4.2021 01:39 Son Güncelleme: 23.4.2021 01:39

son bölüm izle! ’nin hapisten çıkma ümitleri tükeniyor

Alev Alev son bölüm izle! Çelebi’nin hapisten çıkma ümitleri tükeniyor

ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanan dizisi 24. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde işlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan 'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükeniyor. Dizinin 24. bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Alev Alev son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Alev Alev dizisi 24. son bölümle Show TV ekranlarında dün yayınlandı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Alev Alev son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE

Show TV aracılığıyla Alev Alev 24. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Alev Alev dizisi 24 bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/alev-alev-sezon-1-bolum-24-izle/95439



ALEV ALEV 24. BÖLÜM ÖZETİ

İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir.



Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.

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Alev Alev son bölüm izle! Çelebi’nin hapisten çıkma ümitleri tükeniyor
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