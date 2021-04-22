Alev Alev son bölüm izle! Çelebi’nin hapisten çıkma ümitleri tükeniyor

Alev Alev dizisi 24. son bölümle Show TV ekranlarında dün yayınlandı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Alev Alev son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
Show TV aracılığıyla Alev Alev 24. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir.