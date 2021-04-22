Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden kaza anı! Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu?

Çekimleri Adana'nın Çukurova ilçesinde gerçekleşen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden kaza anı yaşanıyor. Yayınlanacak olan 93.bölümde Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartıyor. Öte yandan Züleyha'nın kaza geçirmesi izleyenleri şoke ederken Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu sorusuna yanıt aratacak. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte tüm detaylar açığa kavuşacak…
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha kaza geçiriyor. Ümit kaza anlarına şahit olurken görmezden gelir. Tüm yaşanan bu gelişmeler sonrasında Züleyha'nın ölüp ölmediği araştırılacak. Züleyha'nın öldüğüne dair bir bilgi bulunmazken yeni bölümde ayrıntılar belli olacak.
Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!
Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!
Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm (22 Nisan 2021 Perşembe) Son Fragmanı yayınlandı izle! Yürek yakan ölümcül sahne...
Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.
Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.
Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir ve aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar! Oysa, Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!
Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanım ağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!
Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!
Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı "Derin Sular" dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Çocuklar Sana Emanet' filminde Engin Akyürek'in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı.
Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 30 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.
Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi) – 2018
Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi) – 2018
Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi) – 2018
Hayatımın Aşkı (Nil) (TV Dizisi) – 2016
Karagül (Özlem)(TV Dizisi) – 2013 – 2015
Derin Sular (İrem) (TV Dizisi) – 2011