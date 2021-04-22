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Giriş Tarihi: 22.4.2021 15:39

yeni bölümde şoke eden kaza anı! ölüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden kaza anı! Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölüm merakla bekleniyor. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı bölümde Züleyha’nın hamile olduğu ortaya çıkarken Züleyha’nın kaza yaptığını gören Ümit onu bırakıp gidiyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Züleyha’nın kaza anı damga vururken dizinin fenomen takipçileri Züleyha ölüyor mu sorusuna yanıt arayacak. Ünlü oyuncu Hilal Altıbilek’in canlandırdığı Züleyha’nı ölüp ölmediği merak edilirken tüm ayrıntılar bu akşamki yeni bölümde yanıt bulacak.

Çekimleri Adana'nın Çukurova ilçesinde gerçekleşen yeni bölümde şoke eden kaza anı yaşanıyor. Yayınlanacak olan 93.bölümde Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartıyor. Öte yandan Züleyha'nın kaza geçirmesi izleyenleri şoke ederken ölüyor mu sorusuna yanıt aratacak. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte tüm detaylar açığa kavuşacak…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLÜYOR MU?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha kaza geçiriyor. Ümit kaza anlarına şahit olurken görmezden gelir. Tüm yaşanan bu gelişmeler sonrasında Züleyha'nın ölüp ölmediği araştırılacak. Züleyha'nın öldüğüne dair bir bilgi bulunmazken yeni bölümde ayrıntılar belli olacak.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden kaza anı! Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

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FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir ve aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar! Oysa, Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

FADİK MURADINA ERDİ!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanım ağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

ÜMİT, AŞKI İÇİN NE KADAR GÖZÜNÜ KARARTABİLİR!

Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden kaza anı! Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu?

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı "Derin Sular" dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Çocuklar Sana Emanet' filminde Engin Akyürek'in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı.

Şimdilerde dizisinde rol alan 30 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

HİLAL ALTINBİLEK'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER:

Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi) – 2018

Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi) – 2018

Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi) – 2018

Hayatımın Aşkı (Nil) (TV Dizisi) – 2016

Karagül (Özlem)(TV Dizisi) – 2013 – 2015

Derin Sular (İrem) (TV Dizisi) – 2011

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şoke eden kaza anı! Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu?
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