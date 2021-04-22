Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu, nerede? Kerem Alışık’ın canlandırdığı Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli öldü mü?

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Giriş Tarihi: 22.4.2021 17:07 Son Güncelleme: 22.4.2021 17:08

Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu, nerede? ’ın canlandırdığı Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu, nerede? Kerem Alışık’ın canlandırdığı Fekeli öldü mü?

ATV ekranlarının dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli karakteri damga vurmaya devam ediyor. Geçen haftaki son bölümde Demir tarafından tek kurşunla vurulup yere yığılan Fekeli’nin akıbeti merak edilmeye başlandı. Bu akşamki yeni bölümde Züleyha, Demir’i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli’yi bulamaz. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı dizinin takipçileri Fekeli ölüyor mu, nerede sorusuna yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Bir Zamanlar Çukurova Fekeli yani ’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken gözler yeni bölümde yaşanacak olaylara çevrildi.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merakla beklenirken Fekeli sahneleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu akşam 93.yeni bölümüyle yayınlanacak olan yapımda herkes Fekeli'yi bulmaya çalışıyor. Bilindiği üzere geçen hafta Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli karşı karşıya gelmiş ve Demir silahını çekmişti. Fekeli kanlar içinde yere yığılırken, Züleyha'nın hamile olduğu ortaya çıkıyor. Yeni bölümün başlamasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ölüyor mu, nerede? 'ın canlandırdığı Fekeli öldü mü sorularının yanıt bulması bekleniyor…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROBA FEKELİ ÖLÜYOR MU, NEREDE?

Çekimleri Adana'nın Çukurova ilçesinde yapılan Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor. Bu akşamki yeni bölümde Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşüyor. Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz. Fekeli öldü mü, nerede?

Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu, nerede? Kerem Alışık’ın canlandırdığı Fekeli öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fekeli'nin ölüp ölmediğine dair bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni bölümünde tüm detaylar açığa kavuşacak, Fekeli'nin akıbeti belli olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2. fragmanı... "Üzüleceksin biliyorum, Züleyha hamileymiş..." | Video

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir ve aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar! Oysa, Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

FADİK MURADINA ERDİ!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanım ağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

ÜMİT, AŞKI İÇİN NE KADAR GÖZÜNÜ KARARTABİLİR!

Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!

Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu, nerede? Kerem Alışık’ın canlandırdığı Fekeli öldü mü?

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhandayısıdır.

Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.

Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.

Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'deHakan Altıner'in yönettiği "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla adımını attı.

2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.

13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.

Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. "Sadri" adında bir oğlu var. Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir. Aralık 2015 ayında ayrıldılar.

12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.

Aldığı ödüllerden bazıları:

2006 - MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) Selvi Boylum "En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu

Pertevniyal Lisesi " Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık

Rotarakt Club, Rotabest 05 "Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık

Ahmet Şimşek Koleji "Böyle mi Olacaktı ve Şükran Büfe" En iyi dizi oyuncusu

2004 - Beykoz Belediyesi "Televizyon Dizisi Yıldızı"

Şiir Kitapları:

Kerem Misali

Öyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık Değilim

Filmleri :

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu - (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)

2015 - Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)

2012 - Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)

2012 - Mevsim Çiçek Açtı

2011 - 72. Koğuş (sinema filmi)

2011 - Kara Murat Moranın Ateşi

2008 - Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2005 - Mühim Olan Aşkımız

2005 - Horoz Sedat

2004 - Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)

2004 - Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2003 - A.G.A (TV Dizisi)

2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)

2003 - Günah (TV Dizisi)

2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2001 - Günah (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak

2000 - Kumru

2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)

2000 - Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)

2000 - Dansöz (sinema filmi)

2000 - Zehirli Çiçek (Dizi)

1999 - Hicran (TVDizisi)

1999 - Şükran Büfe (TV Dizisi)

1998 - Mualla (TV Dizisi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği

1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)

1997 - Ah Nalan Ah

1995 - Fırtınalar

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Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu, nerede? Kerem Alışık’ın canlandırdığı Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli öldü mü?
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