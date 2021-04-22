Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu, nerede? Kerem Alışık’ın canlandırdığı Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merakla beklenirken Fekeli sahneleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu akşam 93.yeni bölümüyle yayınlanacak olan yapımda herkes Fekeli'yi bulmaya çalışıyor. Bilindiği üzere geçen hafta Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli karşı karşıya gelmiş ve Demir silahını çekmişti. Fekeli kanlar içinde yere yığılırken, Züleyha'nın hamile olduğu ortaya çıkıyor. Yeni bölümün başlamasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ölüyor mu, nerede? Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli öldü mü sorularının yanıt bulması bekleniyor…
Çekimleri Adana'nın Çukurova ilçesinde yapılan Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor. Bu akşamki yeni bölümde Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşüyor. Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz. Fekeli öldü mü, nerede?
Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık canlandırdığı Fekeli'nin ölüp ölmediğine dair bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni bölümünde tüm detaylar açığa kavuşacak, Fekeli'nin akıbeti belli olacak.
Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!
Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2. fragmanı... "Üzüleceksin biliyorum, Züleyha hamileymiş..." | Video
Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.
Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.
Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir ve aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar! Oysa, Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!
Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanım ağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!
Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhandayısıdır.
Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.
Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.
Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'deHakan Altıner'in yönettiği "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla adımını attı.
2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.
2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.
13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.
Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.
Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. "Sadri" adında bir oğlu var. Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir. Aralık 2015 ayında ayrıldılar.
12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.
Aldığı ödüllerden bazıları:
2006 - MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) Selvi Boylum "En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu
Pertevniyal Lisesi " Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık
Rotarakt Club, Rotabest 05 "Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık
Ahmet Şimşek Koleji "Böyle mi Olacaktı ve Şükran Büfe" En iyi dizi oyuncusu
2004 - Beykoz Belediyesi "Televizyon Dizisi Yıldızı"
Şiir Kitapları:
Kerem Misali
Öyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık Değilim
Filmleri :
2015 - Kurtlar Vadisi Pusu - (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)
2015 - Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)
2012 - Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)
2012 - Mevsim Çiçek Açtı
2011 - 72. Koğuş (sinema filmi)
2011 - Kara Murat Moranın Ateşi
2008 - Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)
2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)
2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)
2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)
2005 - Mühim Olan Aşkımız
2005 - Horoz Sedat
2004 - Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)
2004 - Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)
2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)
2003 - A.G.A (TV Dizisi)
2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)
2003 - Günah (TV Dizisi)
2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)
2001 - Günah (TV Dizisi)
2000 - Yarın Geç Olmayacak
2000 - Kumru
2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)
2000 - Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)
2000 - Dansöz (sinema filmi)
2000 - Zehirli Çiçek (Dizi)
1999 - Hicran (TVDizisi)
1999 - Şükran Büfe (TV Dizisi)
1998 - Mualla (TV Dizisi)
1997 - Yanlış Saksının Çiçeği
1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)
1997 - Ah Nalan Ah
1995 - Fırtınalar