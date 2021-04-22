Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle! Türk jetleri Kıbrıs Türkleri’nin yardımına koşuyor





BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin dördüncü bölümünde; Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş 'le kesişir. Kemal, İnci-Müge ve diğer tüm esirlerin hayatını kurtarmak için hayatını ortaya koyar. Ankaralı ise yeni tanıştığı Kemal'in fedakarlığına şahit olduğunda onunla uzun süre yürünecek bir yol arkadaşlığının başladığını anlar. Ancak Kemal ve Ankaralının ilk karşılaşmaları oldukça sert olur. Derviş'in nasıl hayatta kaldığı ortaya çıkarken, yeni hedefi esir tutuldukları yerden İnci ve Müge'yi kaçırıp onları Kemal'e ulaştırmaktır.