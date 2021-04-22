Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne? İşte Ankaralı kod adıyla bilinen Ali Rıza Vuruşkan'ın hayatı!

Kanlı Noel sonrası Kıbrıslı Türklerin yaşadığı zulmü konu alan yapımda Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Dizideki başrol karakter izleyenler tarafından "Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne?" sorularıyla araştırma konusu haline geliyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı ismiyle tanınan gerçek adı ise Ali Rıza Vuruşkan olan kahramanın hayatına dair detaylar…