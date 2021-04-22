Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne? İşte Ankaralı kod adıyla bilinen Ali Rıza Vuruşkan'ın hayatı!

Kanlı Noel sonrası Kıbrıslı Türklerin yaşadığı zulmü konu alan yapımda Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Dizideki başrol karakter izleyenler tarafından "Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne?" sorularıyla araştırma konusu haline geliyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı ismiyle tanınan gerçek adı ise Ali Rıza Vuruşkan olan kahramanın hayatına dair detaylar…
Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ilk Bayraktarı Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan (Ali Conan Bey) 1912 yılında doğmuştur. 15 Şubat 1979 yılında vefat etmiştir.
Türk Mukavamet Teşkilatı 01 Ağustos 1958´de resmen kuruldu. Albay Rıza Vuruşkan ilk (Bozkurt) Bayraktar olarak göreve başladı. Türk Mukavemet Teşkilatının düzenli bir ordu gibi çalışmalara başlaması ile Kıbrıs Türklerinin adada kalıcı olacaklarının da göstergesi oluyordu.