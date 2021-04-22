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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:05

Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne? İşte Ankaralı kod adıyla bilinen 'ın hayatı!

Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne? İşte Ankaralı kod adıyla bilinen Ali Rıza Vuruşkan'ın hayatı!

Dizide Ankaralı kodadıyla bilinen bu isim tarihte ise ’dır. Ali Rıza Vuruşkan (kod adıyla "Ali Conan") 1912 doğmuş ve 1979 yılında ise vefat etmiştir. Hayatına dair pek bilgi bulunmazken bu isim Kıbrıs Sorunu’na yön veren kişi olarak tarihe geçmiştir. Dizinin izleyenleri “Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne?” sorularıyla bu ismin tarihteki gerçek hikayesini merak ediyor. İşte Kıbrıs sorununa yön veren ve Ankaralı kod adıyla yapımda yer alan Ali Rıza Vuruşkan’ın hayatı…

Kanlı Noel sonrası Kıbrıslı Türklerin yaşadığı zulmü konu alan yapımda Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Dizideki başrol karakter izleyenler tarafından "Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne?" sorularıyla araştırma konusu haline geliyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı ismiyle tanınan gerçek adı ise Ali Rıza Vuruşkan olan kahramanın hayatına dair detaylar…

Ali Rıza Vuruşkan kimdir? Ali Rıza Vuruşkan hayatı

Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ilk Bayraktarı Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan (Ali Conan Bey) 1912 yılında doğmuştur. 15 Şubat 1979 yılında vefat etmiştir.
Türk Mukavamet Teşkilatı 01 Ağustos 1958´de resmen kuruldu. Albay Rıza Vuruşkan ilk (Bozkurt) Bayraktar olarak göreve başladı. Türk Mukavemet Teşkilatının düzenli bir ordu gibi çalışmalara başlaması ile Kıbrıs Türklerinin adada kalıcı olacaklarının da göstergesi oluyordu.

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Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, gerçek adı ne? İşte Ankaralı kod adıyla bilinen Ali Rıza Vuruşkan'ın hayatı!
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