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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:25

konusu gerçek mi, nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dair detaylar!

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu gerçek mi, nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dair detaylar!

Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken , çekim yeri ve konusuyla izleyenlerin araştırma konusu haline geliyor. Yapımın izleyenleri “Bir Zamanlar Kıbrıs konusu gerçek mi, nerede çekiliyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulmün konu edinen yapım tarihte kara bir leke olan Kanlı Noel Gecesi ile başlıyor. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs konusu gerçek bir olaydan kurgulanmıştır.

Tarihte adeta kara bir leke olan Kanlı Noel'in canlandırıldığı dizide Türk'lere yapılan katliam ve baskının tüm gerçekleriyle anlatılıyor olması oldukça ilgi çekmişti. İkinci bölümüyle ekranlara gelecek olan yapımla ilgili olarak "Bir Zamanlar Kıbrıs konusu gerçek mi, nerede çekiliyor? soruları yanıt arıyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde geçen olayın tarihteki ayrıntıları ve dizinin çekildiği yere dair detaylar…

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı. dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul'da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

Dizi tarihte gerçekten yaşanmış Kıbrıs Sorunu olayı üzerinden kurgulanmıştır.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın hikayesi yaşanmış bir tarihi olaydan alıntıdır.

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.

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Bir Zamanlar Kıbrıs konusu gerçek mi, nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dair detaylar!
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