Camdaki Kız 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde flaş fotoğraflar ortaya çıkıyor!

Sedat, Nalan'la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat'a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.

Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?