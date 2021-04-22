Camdaki Kız 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde flaş fotoğraflar ortaya çıkıyor!

Merakla beklenen Camdaki Kız 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde; Sedat, Nalan'a olan biteni anlatmak isteyecek. Ancak yaşanacak olan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu çözmek için epey uğraşacak. Öte yandan dizide kendisini odaya kapatan Muzo karakteri de Camdaki Kız yeni bölümde ortaya çıkacak.
Bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacak!
Sedat'ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan'ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır.
Camdaki Kız 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Sedat, Nalan'la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat'a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.
Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?