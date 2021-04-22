Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izle! Nalan yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor
Giriş Tarihi: 23.4.2021 02:11 Son Güncelleme: 23.4.2021 02:11

3. bölüm full izle! yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor

Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izle! Nalan yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor

ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanan 3. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde ’ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen , yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor. Dizinin 3. bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “ 3. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Camdaki Kız dizisi 3. bölümle Kanal D ekranlarında dün yayınlandı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ 3. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D aracılığıyla Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Camdaki Kız dizisi 3. bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-son-bolum



CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Sedat'ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan'ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan'la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat'a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.



Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izle! Nalan yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA