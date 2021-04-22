Camdaki Kız dizisi 3. bölüm full izle! Nalan yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor





CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Sedat'ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan'ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan'la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat'a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.