Camdaki Kız Muzo kimdir sorusu yanıt buldu! Camdaki Kız Muzo Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında şimdiye kadar dizide görülmeyen Muzaffer karakterinin kim olduğu da belli oldu. Camdaki Kız Muzo'yu Enis Arıkan canlandıracak. Bu kapsamda; Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları aranıyor. Camdaki Kız Muzo, odasından ilk defa çıkacak olup Sedat ve Nalan ile nasıl bir iletişim kuracağı ise merakla bekleniyor. İşte Camdaki Kız (Muzo) Enis Arıkan hayatı!

CAMDAKİ KIZ MUZO'YU ENİS ARIKAN CANLANDIRACAK!

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız Muzo karakterini Enis Arıkan'ın canlandıracağı, yayınlanan fragman ile belli oldu. Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunları yaşamış, ağır tedaviler görmüş birisidir. Bu sebepten ötürü insanlardan uzak durmayı tercih etmiş ve çok acılar çekmiştir.