Camdaki Kız Muzo kimdir sorusu yanıt buldu! Camdaki Kız Muzo Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında şimdiye kadar dizide görülmeyen Muzaffer karakterinin kim olduğu da belli oldu. Camdaki Kız Muzo'yu Enis Arıkan canlandıracak. Bu kapsamda; Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları aranıyor. Camdaki Kız Muzo, odasından ilk defa çıkacak olup Sedat ve Nalan ile nasıl bir iletişim kuracağı ise merakla bekleniyor. İşte Camdaki Kız (Muzo) Enis Arıkan hayatı!
Perşembe akşamları Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız Muzo karakterini Enis Arıkan'ın canlandıracağı, yayınlanan fragman ile belli oldu. Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunları yaşamış, ağır tedaviler görmüş birisidir. Bu sebepten ötürü insanlardan uzak durmayı tercih etmiş ve çok acılar çekmiştir.
CAMDAKİ KIZ MUZO KİM?
Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Camdaki Kız dizisinin, geçtiğimiz iki bölümünde yüzünü göstermeyen, odasından çıkmayan ve tüm aile fertlerinin fikirlerine saygı duyduğu Muzo karakterini Enis Arıkan canlandırıyor. Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.
ENİS ARIKAN KİMDİR?
Son zamanlarda adını Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'deki "@EnisArıkan" isimli bir programıyla duyuran Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, bugüne kadar çeşitli reklam projelerinde ve dizilerde rol aldı.
İlk dizisi 1998 yılındaki Aynalı Tahir ile başlayan Enis Arıkan, hemen ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok başarılı projede rol aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise Gülse Birsel'in yazdığı ve başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak gibi başarılı isimlerin paylaştığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle sevilen Enis Arıkan, annesinin videolarını da paylaştığı ve eğlenceli Youtube ve instagram videolarıyla da gündemdeki yerini koruyor.
ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)