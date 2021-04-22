Camdaki Kız Sema kimdir? Camdaki Kız Sema’nın sırrı ne?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide esrarengiz karakterler arasında yer alan Sema'nın sırrı ve gizemi, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Nalan'ın annesi olarak bilinen Feride'nin sık sık Sema'nın hayalini gördüğü anlar yeni bölümde de seyircilerin karşısına çıkacak. Hal böyle olunca, Camdaki Kız Sema kimdir, sırrı ne gibi sorular için izleyenler araştırma yapmaya başladılar. Camdaki Kız Sema'nın Nalan'ın gerçek annesi olduğu biliniyor…
CAMDAKİ KIZ SEMA KİMDİR?
Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir.
Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir.
Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan'ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.