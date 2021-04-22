Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 40. bölümde Nesrin ve Tarık’ın planı ortaya çıkıyor





DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 40. BÖLÜM ÖZETİ

Kendilerini Barış, Zeynep ve Nermin'e abi kardeş olarak tanıtan Nesrin ve Tarık'ın sevgili oldukları ve buraya bir plan kurarak geldikleri anlaşılır. Tarık ve Nesrin kendi kimliklerini açığa çıkartabilecek bir durumun içine düşer ve Meltem'den aldıkları yardımla kurtulurlar.

Annesi Sakine'den onu tanıyacağı hissiyle kaçmaya çalışan Gülbin, Nesrin olarak Barış ve Zeynep'in yemek planına dahil olur, Barış'ın evinde yemek sonrası oyunlar oynamaya başlayan gençler Emine'nin Nesrin'den hoşlanmaması ve kuvvetli sezgileri sebebiyle geceyi hızlı kapatmak zorunda kalırlar. Emine yine de Zeynep'i Nesrin konusunda dikkatli olması için uyarır.