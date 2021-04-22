Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 40. bölümde Nesrin ve Tarık’ın planı ortaya çıkıyor

Doğduğun Ev Kaderindir 40. son bölümle TV8 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Doğduğun Ev Kaderindir 40. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Kendilerini Barış, Zeynep ve Nermin'e abi kardeş olarak tanıtan Nesrin ve Tarık'ın sevgili oldukları ve buraya bir plan kurarak geldikleri anlaşılır. Tarık ve Nesrin kendi kimliklerini açığa çıkartabilecek bir durumun içine düşer ve Meltem'den aldıkları yardımla kurtulurlar.
Annesi Sakine'den onu tanıyacağı hissiyle kaçmaya çalışan Gülbin, Nesrin olarak Barış ve Zeynep'in yemek planına dahil olur, Barış'ın evinde yemek sonrası oyunlar oynamaya başlayan gençler Emine'nin Nesrin'den hoşlanmaması ve kuvvetli sezgileri sebebiyle geceyi hızlı kapatmak zorunda kalırlar. Emine yine de Zeynep'i Nesrin konusunda dikkatli olması için uyarır.
Diğer tarafta Tarık'ın da lokantaya gelişi ve akşam yemeğine dahil olup Ali Rıza'yla tanışması ayrı bir gerilim yaratmıştır. Ali Rıza'nın gözü Tarık'ı tutmaz. Zeynep ve Barış evlilik yoluna girerken, Tarık da planı için Nermin'e ilgisini açıkça belli eder.
Sultan ve Ali Rıza ise evlilik kararlarını bir adım öteye taşıyarak Emine, Savaş ve Barış'ın onayını almak isteyecektir.
Sakine'nin kızı Zeynep'i ziyaret etmek için şirkete gelişi, Gülbin ve Tarık için şok edici olacaktır.