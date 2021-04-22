Hakan Altun yoğun bakıma alındı! Hakan Altun’un sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile sunuculuğunu paylaştığı Şarkılar Bizi Söyler adlı programın çekimlerinden hemen önce fenalaştı. Kuliste "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" diyen ve hastaneye kaldırılan Hakan Altun yoğun bakıma alındı. Altun'un beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda 5 gün tutulacağı aktarıldı. 2007 yılında beyin ameliyatı geçiren ünlü şarkıcının tedavisinden, ameliyatı gerçekleştiren doktoru sorumlu olacak. "Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl, son durum ne?" sorusuna doktorundan yanıt geldi. İşte Hakan Altun sağlık durumu hakkında merak edilenler.

HAKAN ALTUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

48 yaşındaki ünlü şarkıcı, sırt ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, beyin ameliyatını gerçekleştiren ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yapan doktoru tarafından tedavi altına alındı. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un sağlık durumu, ilk müdahalenin ardından iyi olduğu belirtildi. Bilinci açık olan ünlü sanatçının tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda kalacağı aktarıldı. Programda birlikte sunuculuk yaptığı arkadaşları, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici de Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? sorusuna yanıt alabilmek için hastanede onu yalnız bırakmadı.

HAKAN ALTUN HASTALIĞI NE?

Altun, 2007 yılında beyin tümörü sebebiyle ameliyat olmuştu. 2.5 saat süren bir operasyonla beyninin sağ tarafında yer alan mandalina büyüklüğündeki tümör çıkarılmıştı. Doktoru, bu tümörün 8-9 yıllık olduğunu ve iyi huylu olduğunu belirtmişti. Yoğun bakımdaki Hakan Altun sağlık durumu hakkında annesini görüntülü arama yaparak bilgilendirdi.

HAKAN ALTUN HAYATI

13 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğan Altun, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Aslen Siirtli olan Altun, "Arap Hasan" lakaplı futbolcu Hasan Altun'un oğludur. Ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır.

HAKAN ALTUN ALBÜMLERİ

1998 Aralık ayında "Hakan" adını verdiği ilk albümünü piyasaya sunan Altun, bu albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" şarkısıyla üne kavuştu. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirdi. 17 Mart 2002'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum" da büyük beğeni topladı. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. Altun'un bu şarkısı da müzik listelerinin zirvesinde kendine yer buldu. Altun ardından sırasıyla, 2005'te "Hediye", 2006'da "Küstüm Aşklara" ve 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde ise, 13 şarkıdan oluşan "Aşk Lütfen Gel" albümüyle müzikseverlerle buluştu.