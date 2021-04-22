Hayalet Dayı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hayalet Dayı nerede çekildi?

Serkan Altuniğne'nin senaryosunu yazdığı, Ali Yorgancıoğlu'nun ise yönetmenliğini yaptığı Hayalet Dayı filmi bu akşam televizyonda bir daha yayınlanacak. 2014 yılında çekilen film, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Üniversiteli iki arkadaş yaşadıkları evden atılınca bütçelerine uyan yeni bir ev bulurlar. Tek sorun bu evin önceki sahibi olan bir hayaletle evi paylaşmaları gerekmektedir. Haberimizden, 'Hayalet Dayı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?' sorusu hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, Hayalet Dayı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

HAYALET DAYI FİLMİ KONUSU

Ozan ve Caner, uzun arayışlar sonucunda hayallerindeki gibi bir evi oldukça uygun bir fiyata bulurlar ve yerleşirler. Ancak, zamanla evde yalnız olmadıklarını fark ederler ve gülünç olaylar birbirini izler. Yalnızca ikisinin görebildiği yaşlı bir ruh, evin içinde dolanıp durmaktadır! Arafta kaldığı için yardıma ihtiyacı olan bu hayalete yardım etmek Ozan'a ve Caner'e düşer. Kendi evlerinde de huzuru bulmak için giriştikleri bu iş onlara hem hüzünlü hem de komik bir macera yaşatacaktır.

HAYALET DAYI OYUNCULARI KİMLER?

Settar Tanrıöğen - Hayalet Dayı

Ozan Özcan - Ozan

Caner Özyurtlu - Caner

Ülkü Duru - Saadet

Esra Dermancıoğlu - Samet

Tuğçe Karabacak - Aylin

Nedim Saban - Samet'in Annesi ve Babası

Serhan Arslan - Elektrikçi

Erol Büyükburç - Cameo

Ege Kayacan - Mustafa Sokan

Kaan Sezyum- Bakkal

Ayşe Melike Çerçi - Emlakçı

Deniz Alnıtemiz - Bumbarcı

Kerem Kurdoğlu- Kolpa Emlakçı

Doğu Orcan - Pet Shop Sahibi

Serkan Altuniğne - Şaklaban

Elif Domaniç - Köle

Hasan Pek- Taksici