2005 yılında başlayan How I Met Your Mother (HMYM) dizisi 9 sezonun ardından ekranlara veda etmişti. Dizi final yaptığından beri devam dizisi çekileceğine ilişkin söylentiler gündemi meşgul ediyordu. Nihayet karar kesinleşti ve How I Met Your Father adlı yapımla çekimlere başlanacağı duyuruldu. Hayranları heyecanlandıran bu haber, "How I Met Your Father ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?" sorusunu doğurdu.
HMYM DEVAM DİZİSİ HOW I MET YOUR FATHER BAŞROL OYUNCUSU BELLİ OLDU
Yapımcılığını dijital medya servisi Hulu'nun üstlendiği How I Met Your Father kadrosu son günlerin en çok merak edilenleri arasına girdi. Hulu, dizinin başrolü için Hilary Duff ile anlaşıldığını açıkladı. Duff, dizide başrol olan Sophie karakterini canlandıracak. Dizi, HMYM'de olduğu gibi başrolün istekleri, ilişkileri ve arkadaşlık ilişkilerini işleyecek. Ayrıca arkadaş grubunu odağına alacak. Dizinin senarist koltuğunda Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'in oturduğu da verilen bilgiler arasında. İkili, daha önce Love, Simon adlı yapımın yaratılış sürecinde beraber yer almıştı.
HOW I MET YOUR FATHER YAPIMCILARI KİMLER
How I Met Your Mother'ın yaratıcıları olan Carter Bays ve Craig Thomas da dizinin yönetici yapımcıları olarak yer alacaklar. HMYM'de Ted karakteri çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlatıyordu. How I Met Your Father'da ise Sophie oğluna 2021 yılında yaşadığı maceraları ve babasıyla nasıl tanıştığını anlatacak. Hilary Duff'ın aynı zamanda yapımcılar arasında da yer aldığı belirtildi. Dizinin How I Met Your Mother dizisinin spin-off dizisi olduğu biliniyor. Ancak dizideki hikayenin orijinal hikaye ile bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin başlangıç tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak oyuncu kadrosuyla ilgili görüşmeler tamamlanır tamamlanmaz çekimlere başlanacağı ve bu yıl içinde dizinin başlayacağı tahmin ediliyor.