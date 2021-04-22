How I Met Your Father ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

HOW I MET YOUR FATHER YAPIMCILARI KİMLER

How I Met Your Mother'ın yaratıcıları olan Carter Bays ve Craig Thomas da dizinin yönetici yapımcıları olarak yer alacaklar. HMYM'de Ted karakteri çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlatıyordu. How I Met Your Father'da ise Sophie oğluna 2021 yılında yaşadığı maceraları ve babasıyla nasıl tanıştığını anlatacak. Hilary Duff'ın aynı zamanda yapımcılar arasında da yer aldığı belirtildi. Dizinin How I Met Your Mother dizisinin spin-off dizisi olduğu biliniyor. Ancak dizideki hikayenin orijinal hikaye ile bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin başlangıç tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak oyuncu kadrosuyla ilgili görüşmeler tamamlanır tamamlanmaz çekimlere başlanacağı ve bu yıl içinde dizinin başlayacağı tahmin ediliyor.