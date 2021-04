2005 yılında başlayan How I Met Your Mother (HMYM) dizisi 9 sezonun ardından ekranlara veda etmişti. Dizi final yaptığından beri devam dizisi çekileceğine ilişkin söylentiler gündemi meşgul ediyordu. Nihayet karar kesinleşti ve How I Met Your Father adlı yapımla çekimlere başlanacağı duyuruldu. Hayranları heyecanlandıran bu haber, "How I Met Your Father ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?" sorusunu doğurdu.

HMYM DEVAM DİZİSİ HOW I MET YOUR FATHER BAŞROL OYUNCUSU BELLİ OLDU

Yapımcılığını dijital medya servisi Hulu'nun üstlendiği How I Met Your Father kadrosu son günlerin en çok merak edilenleri arasına girdi. Hulu, dizinin başrolü için Hilary Duff ile anlaşıldığını açıkladı. Duff, dizide başrol olan Sophie karakterini canlandıracak. Dizi, HMYM'de olduğu gibi başrolün istekleri, ilişkileri ve arkadaşlık ilişkilerini işleyecek. Ayrıca arkadaş grubunu odağına alacak. Dizinin senarist koltuğunda Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'in oturduğu da verilen bilgiler arasında. İkili, daha önce Love, Simon adlı yapımın yaratılış sürecinde beraber yer almıştı.