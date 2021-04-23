Akıncı dizisi son bölüm full izle! Haritacılardan korkunç plan

Akıncı dizisi 17. son bölümle ATV ekranlarında dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Akıncı dizisi son bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
ATV ile Akıncı dizisi 17. Son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir.