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Giriş Tarihi: 24.4.2021 00:25 Son Güncelleme: 24.4.2021 00:25

son bölüm full izle! Haritacılardan korkunç plan

Akıncı dizisi son bölüm full izle! Haritacılardan korkunç plan

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan 17. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde haritacılar şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylemin peşinde. Öte yandan dizinin televizyonlardaki son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “ dizisi son bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Akıncı dizisi 17. son bölümle ATV ekranlarında dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Akıncı dizisi son bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

AKINCI DİZİSİ SON BÖLÜM FULL İZLE

ATV ile Akıncı dizisi 17. Son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Akıncı dizisi 17. Bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

AKINCI 17. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



AKINCI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir.



Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

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Akıncı dizisi son bölüm full izle! Haritacılardan korkunç plan
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