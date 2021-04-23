Arka Sokaklar yeni bölümde şok sahne! Ekip beklenmedik durumla karşı karşıya!

Arka Sokaklar yeni bölüm izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Cuma akşamları yeni bölümüyle yayınlanan dizide bu hafta ekibi beklenmedik gelişmeler karşılıyor. Ekip, uyuşturucu şebekesini çökertmek isterken ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyor. Öte yandan Aycan, Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm ile ilgili detaylar…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 587. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekip, uyuşturucu şebekesini çökertmek isterken ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyor!

Ekip, sokakları ele geçiren uyuşturucu belasının peşine düşüyor. Bu şebekenin başındaki kişi hapiste olduğundan işler eşi Aycan'a kalıyor. Aycan, Ezgi'nin yurttan arkadaşıdır. Aynı kaderi paylaşan Ezgi, Aycan'ın nasıl birisi olduğunu görmekte sıkıntı çekiyor. Ona göre, arkadaşının bu tarz işlere bulaşmasının bir gerçeği yoktur. Cemal'in ve iş arkadaşlarının da uyarılarına kulak asmayan Ezgi, yaşanan operasyonda Aycan'dan şüphelenmeye başlıyor. Ekip, bu kıskacın içinde şebekeyi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!