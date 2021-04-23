ATV Akıncı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı yeni bölümde İstanbul’u kurtarabilecek mi?

Akıncı dizisi bu hafta 17. Bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam izleyiciyle buluşacak olan yeni bölüm öncesi, ATV Akıncı 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbul hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altına girer. Haritacılar, şehri kana bulayacak bir eylem hazırlığına girişir. Fatih ise bu planı öğrenir ve onları bozguna uğratmak için zamanla yarışır. Fatih başarılı olabilecek mi? Akıncı yeni bölümde İstanbul'u kurtarabilecek mi? İşte Akıncı yeni bölüm fragmanı ve diziye dair merak edilenler…

AKINCI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışırken Nergis annesinin ardında bıraktığı sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı ister. Kızının velayeti için uğraşan Kemal son aşamaya gelir. Mahkemede ona hiç ummadığı bir kişi yardım edecektir. Bu sırada haritacılar şehri kana bulayacak acımasız bir eylem planındadır. Bu planları öğrenen Akıncı İstanbul'u kurtarmak için kolları sıvar ve zamanla yarışır.