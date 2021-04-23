Burak Deniz kimdir? Maraşlı’nın başrolü Burak Deniz dizileri ve hayatı hakkında merak edilenler

Genç yaşta oyunculuğa atılan ve bulunduğu her projede yeteneğiyle adından söz ettiren Burak Deniz, Maraşlı dizisindeki başarısıyla izleyicinin kalbine bir kez daha taht kurdu. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'da Celal Kün karakterini canlandıran başarılı oyuncunun takipçileri, "Burak Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla ünlü ismi araştırıyor. Maraşlı'nın başrolü Burak Deniz dizileri ve hayatı hakkında merak edilenler haberimizde.

BURAK DENİZ HAYATI

17 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğan yetenekli oyuncu, İzmit'te büyüdü ve öğrenim gördü. İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun ardından Gazi Lisesi'ni bitirdi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okudu. Henüz lise yıllarındayken gittiği oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle oyunculuk kapıları açılmış oldu. Genç yaşına ragmen oyunculukta hızla kariyer basamaklarını tırmandı. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü (2011) dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer almıştır. Burak Deniz şu anda Maraşlı dizisinde oynamaktadır.

BURAK DENİZ DİZİLERİ

2011 - Kolej Günlüğü - Onur - Başrol

2012 - Sultan - Tarık

2013 - Kaçak - Burak Topçuoğlu

2015 - Medcezir - Aras

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar - Toprak Kaynak

2016 - Gecenin Kraliçesi - Mert

2016-2017 - Aşk Laftan Anlamaz - Murat Sarsılmaz - Başrol

2017-2019 - Bizim Hikaye - Savaş / Bariş Aktan - Başrol

2021 - Maraşlı - Maraşlı / Celal Kün - Başrol

İnternet dizisi:

2020 - Yarım Kalan Aşklar - Ozan / Mehmet Kadir Bilmez - Başrol

Sinema filmi: 2018 - Arada - Ozan - Başrol

Burak Deniz doğum tarihi: 17 Şubat 1991

Burak Deniz kaç yaşında: 30 yaşında

Burak Deniz nereli: İzmit

Burak Deniz boy: 1,85 m