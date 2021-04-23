Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi açıklandı mı?

Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecan en üst seviyede yaşanıyor. Stil konusunda kendilerini en iyi şekilde tanıtmaya çalışan 7 kadın yarışmacı en yüksek puanı alarak altın kolyenin sahibi olmak istiyor. Jüri puan durumlarını belirlerken yarışmanın sıkı takipçileri Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Doya Doya Moda 23 Nisan 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi ile puan durumları ile açıklanıyor…

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün eleme heyecanı var. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken Doya Doya Moda 23 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusuna yanıt aranırken detaylar şöyle;