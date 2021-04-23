Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.4.2021 17:20 Son Güncelleme: 23.4.2021 17:20

kim elendi, kim birinci oldu? 23 Nisan 2021 Cuma açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi açıklandı mı?

Ekranların stil yarışması elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın final bölümüyle ekrana gelen yarışmada bugün altın kolyenin sahibi sadece bir kişi olacak. All Star yarışmacıları 23 Nisan Cuma günü "Çocukluk Hayalimi Gerçekleştiriyorum" konseptiyle jüri karşısına çıktı. İzleyiciler yarışmacıların puan durumunu merak ederken , kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 23 Nisan Cuma açıklandı mı?

Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecan en üst seviyede yaşanıyor. Stil konusunda kendilerini en iyi şekilde tanıtmaya çalışan 7 kadın yarışmacı en yüksek puanı alarak altın kolyenin sahibi olmak istiyor. Jüri puan durumlarını belirlerken yarışmanın sıkı takipçileri Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Doya Doya Moda 23 Nisan 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi ile puan durumları ile açıklanıyor…

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün eleme heyecanı var. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken Doya Doya Moda 23 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusuna yanıt aranırken detaylar şöyle;

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Betül Böçkün

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA