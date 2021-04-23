Erdal Erzincan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Erdal Erzincan'ın biyografisi!

Erdal Erzincan, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren bağlamayla tanışan Erdal Erzincan, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden birisi olarak gösteriliyor. İşte, Erdal Erzincan'ın biyografisi...

ERDAL ERZİNCAN KİMDİR?

Erdal Erzincan,1971 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla da o yaşlarda tanıştı. 1985 yılında Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başladı.1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; 'Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği' (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki bitirme tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu.

1994 yılında hazırladığı Töre isimli ilk solo albümünden sonra; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal), Al Mendil, Kervan, Giriftar (Enstrümantal) isimli albümlerini hazırladı.

Ayrıca Tolga Sağ, İsmail Özden, Yılmaz Çelik, Muharrem Temiz ile birlikte Türküler Sevdamız adı altında üç albüm hazırladı.