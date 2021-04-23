Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 23 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oldu!

Hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle yayınlanıyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla yayınlanan programda bugün Dudu, Esra, Ayten ve Seda'dan biri elenecekken, bir kişi de beş altın bileziğin sahibi olacak. Yarışmanın bitmesine saatler kala haftanın birincisi ve elenen ismi de açıklandı. Böylelikle Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve beş altın bileziği kim aldı soruları yanıt buldu. İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. İzleyiciler yarışmacıların performanslarını takip ederken yarışmaya bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar…