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Haberler Medya Haberleri Kırmızı Oda son bölüm izle! Sadi’nin anlattıkları doktor hanımı derinden etkiliyor
Giriş Tarihi: 24.4.2021 01:22 Son Güncelleme: 24.4.2021 01:22

son bölüm izle! ’nin anlattıkları doktor hanımı derinden etkiliyor

Kırmızı Oda son bölüm izle! Sadi’nin anlattıkları doktor hanımı derinden etkiliyor

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan dizisi 34. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde ’nin anlattıkları doktor hanımı derinden etkiliyor. Öte yandan dizinin televizyonlardaki son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile Kırmızı Oda son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Kırmızı Oda 34. son bölümle TV8 ekranlarında dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Kırmızı Oda son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

TV8 ile Kırmızı Oda 34. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Kırmızı Oda son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda/kirmizi-oda-34-bolum-23-nisan-2021-102788-video.htm



KIRMIZI ODA 34. BÖLÜM ÖZETİ

Nihal (Esra Ronabar) Doktor Hanım'ın karşısında sergilediği rolden çıkarak Zafer'in (Yiğit Özşener) kalbinde hala Maria'nın olduğunu, kendisini hiçbir zaman sevmediğini paylaşır.



Sadi (Erkan Petekkaya) hikayesinin devamında Miço'nun nasıl yalnızlaştığını anlatır. Miço'nun annesini görmeye gittiğinde başına gelen trajik olay Doktor Hanım'ı derinden etkiler.



Vahit (Uğur Yücel), babasının farklı ruh hallerine bürünerek ailesine yaşattığını acıları kendisinin de Zafer'e ve evliliğine yansıttığını pişmanlıkla anlatır.

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Kırmızı Oda son bölüm izle! Sadi’nin anlattıkları doktor hanımı derinden etkiliyor
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