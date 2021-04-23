Kırmızı Oda son bölüm izle! Sadi’nin anlattıkları doktor hanımı derinden etkiliyor

Kırmızı Oda 34. son bölümle TV8 ekranlarında dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Kırmızı Oda son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TV8 ile Kırmızı Oda 34. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Kırmızı Oda son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Nihal (Esra Ronabar) Doktor Hanım'ın karşısında sergilediği rolden çıkarak Zafer'in (Yiğit Özşener) kalbinde hala Maria'nın olduğunu, kendisini hiçbir zaman sevmediğini paylaşır.
Sadi (Erkan Petekkaya) hikayesinin devamında Miço'nun nasıl yalnızlaştığını anlatır. Miço'nun annesini görmeye gittiğinde başına gelen trajik olay Doktor Hanım'ı derinden etkiler.
Vahit (Uğur Yücel), babasının farklı ruh hallerine bürünerek ailesine yaşattığını acıları kendisinin de Zafer'e ve evliliğine yansıttığını pişmanlıkla anlatır.