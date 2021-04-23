Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Özdil'in yaşı ve hayatı...

ÖZLEM ÖZDİL HAYATI

Özlem Özdil (d. 8 Aralık 1979, Hannover), Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı

Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi. Özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılardan biri olarak Türkiye de kısa zaman da tanındı. Menajeri olan Sinan Çelik 'in Yapım- Prodüktörlüğünü yaptığı Duygu Müzik[3] ile 6 adet THM albümü çıkardı.