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Giriş Tarihi: 23.4.2021 17:18

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Özdil'in yaşı ve hayatı...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Özdil'in yaşı ve hayatı...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu akşamki bölümüne konuk olan yaşı ve hayatına dair detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Halk müziği ses ve saz sanatçısı Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini almış ve müzik kariyerine bu şekilde adım atmıştır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuklarından olan ünlü sanatçı “Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Özlem Özdil’in yaşı ve hayatına dair tüm detaylar…

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları arasında yerini alan Özlem Özdil programın izleyenlerinin dikkatini çekiyor. 41 yıl yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı bugün adeta Star Tv izleyenlerinin kulaklarının pasını silecek. Bu kapsamda "Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Özlem Özdil hakkında merak edilenler…

ÖZLEM ÖZDİL HAYATI

Özlem Özdil (d. 8 Aralık 1979, Hannover), Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı

Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi. Özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılardan biri olarak Türkiye de kısa zaman da tanındı. Menajeri olan Sinan Çelik 'in Yapım- Prodüktörlüğünü yaptığı Duygu Müzik[3] ile 6 adet THM albümü çıkardı.

Çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor.

Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo / Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Özdil'in yaşı ve hayatı...
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