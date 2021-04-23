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Giriş Tarihi: 23.4.2021 17:38

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuklarından kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Türkü Akbayram yaşı ve hayatı!

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuklarından Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Türkü Akbayram yaşı ve hayatı!

Star Tv’de ekranlara gelen "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak” isimli televizyon programında konuk olan ’ın yaşı ve hayatına dair detaylar araştırma konusu haline geldi. Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, ilk single çalışmasında ‘Hiçbiri’ şarkısını seslendirmişti. Programın izleyenleri ünlü sanatçıyla ilgili olarak “Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte hakkında tüm detaylar…

Yayın hayatının başlarındaki "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programının konuğu olan Türkü Akbayram'ın hayatı merak edilmeye başladı. Ayten-Edip Akbayram'ın kızı olan ünlü sanatçı aslen Gazianteplidir. "Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları bu kapsamda Star Tv izleyenleri tarafından araştırma konusu haline geliyor. İşte Türkü Akbayram yaşı ve hayatına dair detaylar…

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?

1986 yılında doğan Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram'ın kızıdır. 2013 yılında Serdar Çınar'la evlendi. Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir. İstanbul Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda yapılan düğünde Serdar Çınar'la evlenen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, sanatçı Edip Akbayram'ın Antalyalı turizmci Ramazan Aslan ile Gaziantep'ten çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici yapmıştı.


Serdar Çınar-Türkü Akbayram çifti, 2019'da Lavin adındaki kızlarını dünyaya getirdi. Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, 2018'de 'Hiçbiri' adındaki şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Medyada çok ön plana çıkmayan Türkü Akbayram'ın konserden konsere koştuğu belirtiliyor.

'Akbayram' soy isminin her zaman avantajını yaşadığını ifade eden Türkü Akbayram, Edip Akbayram'ın Türkiye'de gelmiş geçmiş en önemli ve saygıdeğer insanlardan biri olduğunu vurgulayarak, 'Türkü, Edip Akbayram'ın kızıymış' diye beni takdim ettiklerinde onur duyuyorum' ifadelerini kullandı.(Kaynak:CNN Turk)

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuklarından Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Türkü Akbayram yaşı ve hayatı!
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