Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda kadrosuna dahil oluyor!

MELİSA ASLI PAMUK TÜRKİYE GÜZELİ Mİ?

Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. 2011 Türkiye Güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

MELİSA ASLI PAMUK HANGİ DİZİDE OYNADI?

Melisa Aslı Pamuk oynadığı diziler Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Ulan İstanbul, Her Sevda Bir Veda, Kurt Seyit ve Şura, Yer Gök Aşk gibi sevilen dizilerde önemli rollerde yer aldı. Başrol oyuncusu olarak pek çok deneyimi bulunan yetenekli isim, Kara Sevda dizisindeki rolüyle ödüller aldı.