Mercan Erzincan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Mercan Erzincan'ın biyografisi!

Mercan Erzincan, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında bulunuyor. 1976 yılında dünyaya gelen Mercan Erzincan, kendisi gibi Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ile evlidir. İşte, Mercan Erzincan'ın biyografisi...

MERCAN ERZİNCAN KİMDİR?

1976 doğumlu sanatçı Mercan Erzincan kendisi gibi sanatçı olan Erdal Erzincan'ın eşidir. Bu evliliğinden 1 çocuğu vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümü ile başladığı eğitim hayatını Temel Bilimler Bölümü mezuniyeti ile tamamlamıştır. Haliç Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. İlk albümünü 1988 senesinde Alican AĞıt ile tamamlamış ardından Düşlerim Yol Alır, Mihman ve Seyir isimli albümleri müzik piyasasına sunmuştur.

2002 senesinde Radyo Barış, 2003 yılında Cem Radyo, 2007 yılında ise Düzgün Tv ekranlarında Türk Halk Müziği programları hazırlamış ve sunmuştur.

2009'da Yunanistan Girit adasında Labyrinth Musical Workshop'da Türk Halk Müziği Repertuar hocası olarak katılmıştır. 1994 yılında başladığı Bağlama ve Türk Halk Müziği repertuarı eğitmenliğini Erdal Erzincan Müzik Merkezinde ve 2010 yılından itibaren aktif olarak halen Nazım Hikmet Akademisinde sürdürmektedir.

Ayrıca Kırk Yamalı Bohça isimli Kadın Müzisyenler grubunda 3 sene kadar yer almış yurtdışı ve yurtiçi bir çok konsere katılan Mercan Erzincan aslen Sivas Divriği İlçesi'ndendir.

Erdal Erzincan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Erdal Erzincan'ın biyografisi!