Özlem Özdil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özlem Özdil'in yaşı ve hayatı...

Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi. Özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılardan biri olarak Türkiye de kısa zaman da tanındı. Menajeri olan Sinan Çelik 'in Yapım- Prodüktörlüğünü yaptığı Duygu Müzik[3] ile 6 adet THM albümü çıkardı.