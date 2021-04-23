Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izle! Abdülhamid’ten Ahmet Paşa için sürpriz karar





PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 148. BÖLÜM ÖZETİ

Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa'nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli'deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.