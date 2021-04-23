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Giriş Tarihi: 24.4.2021 00:41 Son Güncelleme: 24.4.2021 00:42

148. bölüm izle! ’ten için sürpriz karar

Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izle! Abdülhamid’ten Ahmet Paşa için sürpriz karar

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan dizisi 148. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde , için sürpriz bir karar veriyor. Öte yandan dizinin televizyonlardaki son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izleme linki ve özet detayları.

Payitaht Abdülhamid dizisi 148. son bölümle TRT1 ekranlarında dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 148. SON BÖLÜM FULL İZLE

TRT1 ile Payitaht Abdülhamid 148. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Payitaht Abdülhamid 148. bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/payitaht-abdulhamid



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 148. BÖLÜM ÖZETİ

Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa'nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli'deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.



Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.

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Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izle! Abdülhamid’ten Ahmet Paşa için sürpriz karar
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