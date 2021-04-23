Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izle! Abdülhamid’ten Ahmet Paşa için sürpriz karar

Payitaht Abdülhamid dizisi 148. son bölümle TRT1 ekranlarında dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Payitaht Abdülhamid 148. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa'nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli'deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.