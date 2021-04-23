Payitaht Abdülhamid yeni bölümde heyecan dolu anlar! Yeni bölümde Düşman haremin içinde!

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Payitaht Abdülhamid yeni bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Yeni bölümde Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa'nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli'deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.

Payitaht Abdülhamid 148. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.

Payitaht Abdülhamid, yeni bölümüyle 23 Nisan Cuma saat 20.00'de, TRT 1'de…