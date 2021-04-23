Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Yolcu filmi konusu nedir? The Commuter konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 23.4.2021 15:01

nedir? ve oyuncu kadrosu

Yolcu filmi konusu nedir? The Commuter konusu ve oyuncu kadrosu

The Commuter (Yolcu) filmi TV’de ilk kez bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Sinemaseverler tarafından mercek altına alınan nedir? ve Vera Farmiga’nın başrollerini üstlendiği ve oyuncu kadrosu haberimizde…

Aksiyon sahneleriyle ve şaşırtıcı sonuyla sinemaseverlerin gözdesi olan 2018 yapımı The Commuter filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Yolcu filmi konusu nedir? Sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. İşte The Commuter konusu ve oyuncu kadrosu!

YOLCU FİLMİ 2018 KONUSU

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.

THE COMMUTER FİLMİ KONUSU

12 Ocak 2018'de vizyona gören The Commuter filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. 1 saat 44 dakika süresiyle gerilim-aksiyon türünde başarılara imza atan film IMDB'den 6,3 puan alarak türünde hatrı sayılır bir beğeni topluyor. İşe giderken her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur. Yolcu bu akşam Show TV'de saat 23:15'te yayınlanacak.

THE COMMUTER OYUNCULARI

Liam Neeson - Michael MacCauley

Vera Farmiga - Joanna

Patrick Wilson - Det. Lt. Alex Murphy

Jonathan Banks - Walt

Sam Neill - Captain David Hawthorne

Elizabeth McGovern - Karen MacCauley

Killian Scott - FBI Ajanı Dylan

Shazad Latif – Vince

Andy Nyman - Tony

Clara Lago - Eva

Roland Møller - Jackson

Florence Pugh - Gwen

Edward Bluemel - Gwen'in erkek arkadaşı

Dean-Charles Chapman - Danny MacCauley

Ella-Rae Smith - Sofia

Nila Aalia - Sherri

Kobna Holdbrook-Smith - Oliver

Colin McFarlane - Kondüktör Sam

Adam Nagaitis - Kondüktör Jimmy

Kingsley Ben-Adir – Ajan Garcia

Damson Idris - Ajan Denys

Ben Caplan - Frank

Letitia Wright - Jules Skateboarder

Pat Kiernan – Kendisi

ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu filmi konusu nedir? The Commuter konusu ve oyuncu kadrosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA