Yolcu filmi konusu nedir? The Commuter konusu ve oyuncu kadrosu

Aksiyon sahneleriyle ve şaşırtıcı sonuyla sinemaseverlerin gözdesi olan 2018 yapımı The Commuter filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Yolcu filmi konusu nedir? Sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. İşte The Commuter konusu ve oyuncu kadrosu!
YOLCU FİLMİ 2018 KONUSU
Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.
THE COMMUTER FİLMİ KONUSU
12 Ocak 2018'de vizyona gören The Commuter filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. 1 saat 44 dakika süresiyle gerilim-aksiyon türünde başarılara imza atan film IMDB'den 6,3 puan alarak türünde hatrı sayılır bir beğeni topluyor. İşe giderken her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur. Yolcu bu akşam Show TV'de saat 23:15'te yayınlanacak.
THE COMMUTER OYUNCULARI
Liam Neeson - Michael MacCauley
Vera Farmiga - Joanna
Patrick Wilson - Det. Lt. Alex Murphy
Jonathan Banks - Walt
Sam Neill - Captain David Hawthorne
Elizabeth McGovern - Karen MacCauley
Killian Scott - FBI Ajanı Dylan
Shazad Latif – Vince
Andy Nyman - Tony
Clara Lago - Eva
Roland Møller - Jackson
Florence Pugh - Gwen
Edward Bluemel - Gwen'in erkek arkadaşı
Dean-Charles Chapman - Danny MacCauley
Ella-Rae Smith - Sofia
Nila Aalia - Sherri
Kobna Holdbrook-Smith - Oliver
Colin McFarlane - Kondüktör Sam
Adam Nagaitis - Kondüktör Jimmy
Kingsley Ben-Adir – Ajan Garcia
Damson Idris - Ajan Denys
Ben Caplan - Frank
Letitia Wright - Jules Skateboarder
Pat Kiernan – Kendisi