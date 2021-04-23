Yolcu filmi konusu nedir? The Commuter konusu ve oyuncu kadrosu

Aksiyon sahneleriyle ve şaşırtıcı sonuyla sinemaseverlerin gözdesi olan 2018 yapımı The Commuter filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Yolcu filmi konusu nedir? Sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. İşte The Commuter konusu ve oyuncu kadrosu!

YOLCU FİLMİ 2018 KONUSU

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.