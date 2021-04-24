Dünün reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan 2021 Cuma Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Tüm kanallara ait reyting sonuçları bekleniyordu. Medya gündemini yakından takip edenler kendilerinin izledikleri ve favori seçtikleri yapımların birinci olmasını istiyor. 23 Nisan Cuma akşamının sıralaması 24 Nisan bugün açıklandı. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? 23 Nisan reyting sonuçları…
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 23 NİSAN 2021
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D
2 KIRMIZI ODA TV8
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 hava durumu ATV
6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
7 SON YAZ FOX
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 KIRMIZI ODA TV8
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 SON YAZ FOX
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 ESRA EROL'DA ATV
7 ARKA SOKAKLAR KANAL D
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV
22 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV