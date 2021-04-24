Dünün reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan 2021 Cuma Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Tüm kanallara ait reyting sonuçları bekleniyordu. Medya gündemini yakından takip edenler kendilerinin izledikleri ve favori seçtikleri yapımların birinci olmasını istiyor. 23 Nisan Cuma akşamının sıralaması 24 Nisan bugün açıklandı. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? 23 Nisan reyting sonuçları…