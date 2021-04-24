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Giriş Tarihi: 24.4.2021 10:50 Son Güncelleme: 24.4.2021 10:52

Dünün açıklandı! 23 Nisan 2021 Cuma Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan 2021 Cuma Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı merakla bekleniyordu. 23 Nisan Cuma günü ekrana gelen yapımlar arasında kıyasıya bir mücadele vardı. ATV ekranlarında Akıncı, Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar, TV 8’de Kırmızı Oda ve TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizileri yer aldı. TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandı. Dünün oldu? İşte 23 Nisan sıralaması!

Tüm kanallara ait reyting sonuçları bekleniyordu. Medya gündemini yakından takip edenler kendilerinin izledikleri ve favori seçtikleri yapımların birinci olmasını istiyor. 23 Nisan Cuma akşamının sıralaması 24 Nisan bugün açıklandı. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? 23 Nisan reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 23 NİSAN 2021

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 KIRMIZI ODA TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 hava durumu ATV

6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

7 SON YAZ FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SON YAZ FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 ARKA SOKAKLAR KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

22 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

22 NİSAN AB REYTİNG SONUÇLARI

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

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Dünün reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan 2021 Cuma Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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