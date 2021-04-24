Reyting sonuçları 23 Nisan 2021 açıklandı mı? Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Tüm kanallara ait reyting sonuçları bekleniyor. Medya gündemini yakından takip edenler kendilerinin izledikleri ve favori seçtikleri yapımların birinci olmasını istiyor. 23 Nisan Cuma akşamının sıralaması 24 Nisan bugün açıklanacak. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? 23 Nisan reyting sonuçları…