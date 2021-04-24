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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları 23 Nisan 2021 açıklandı mı? Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.4.2021 08:46 Son Güncelleme: 24.4.2021 08:47

23 Nisan 2021 açıklandı mı? Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid oldu?

Reyting sonuçları 23 Nisan 2021 açıklandı mı? Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı merakla bekleniyor. 23 Nisan Cuma günü ekrana gelen yapımlar arasında kıyasıya bir mücadele vardı. ATV ekranlarında Akıncı, Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar, TV 8’de Kırmızı Oda ve TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizileri yer aldı. TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün oldu? İşte 23 Nisan sıralaması!

Tüm kanallara ait reyting sonuçları bekleniyor. Medya gündemini yakından takip edenler kendilerinin izledikleri ve favori seçtikleri yapımların birinci olmasını istiyor. 23 Nisan Cuma akşamının sıralaması 24 Nisan bugün açıklanacak. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? 23 Nisan reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 NİSAN 2021

23 Nisan 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

22 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

22 NİSAN AB REYTİNG SONUÇLARI

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

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Reyting sonuçları 23 Nisan 2021 açıklandı mı? Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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