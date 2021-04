Jack Ryan Gölge Ajan konusu nedir, oyuncuları kimler? Jack Ryan Shadow Recruit filmi oyuncuları ve konusu

5 filmden oluşan ve her filmiyle ayrı ses getiren Jack Ryan serisi, bugün Gölge Ajan filmiyle ekranlara gelecek. OSCAR ödüllü serinin son filmi olan ve 2014 yılında vizyona giren Jack Ryan Shadow Recruit filmi, Jack Ryan Gölge Ajan adıyla Türkçe'ye çevriliyor. Bu akşam yayınlanacak olan film için Jack Ryan Gölge Ajan konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorguları internette aratılıyor. İşte Jack Ryan Shadow Recruit filmi oyuncuları ve konusu.

JACK RYAN FİLMLERİ

Tom Clancy'nin romanlarından uyarlanan film serisi Jack Ryan'ın maceralarını konu alıyor. Seri bugüne dek beş dalfa OSCAR adaylığı elde etti, bir adet de OSCAR ödülü kazandı. Jack Ryan karakterini 1990 yılından 2014'e kadar 4 aktör canlandırdı.

The Hunt for Red October-Kızıl Ekim'de (1990) Jack Ryan rolünde Alec Baldwin vardı.

Witness-Tanık (1985) filmindeki oyunculuğuyla OSCAR ödülüne aday gösterilen Harrison Ford oldu.

Clear and Present Danger-Açık Tehlike'de de (1994) Jack Ryan rolünde Harrison Ford yer aldı.

The Sum of All Fears-En Büyük Korku'da (2002) Ben Affleck başrolü üstlendi.

Jack Ryan: Gölge Ajan'da bu kez Jack Ryan rolünde Chris Pine yer aldı.