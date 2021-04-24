Kardeşlerim 10. son bölüm tamamını izle: Kardeşilerim yeni bölümde Ömer'e sürpriz teklif!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 10. son bölüm ile atv'de seyirci ile buluştu. Şengül'ün, paraların yandığını öğrendiği, Akif'in Ömere iş teklifinde bulunduğu ve anne babasız geçen ilk doğum günü sahneleri geceye damga vurdu. Atv ekranlarında yayınlanan diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Kardeşlerim 10. son bölüm tamamı yayınlandı. Diziyi izlemek isteyenler, aşağıdan atv ile Kardeşlerim 10. son bölüm izleme ekranına ulaşabilirler.
KARDEŞLERİM 10. SON BÖLÜM İZLE
"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"
Kardeşlerim 10. son bölümü izlemek için tıklayınız
Şengül, paraların yandığını öğreniyor! Kardeşlerim 10. son bölüm izler | Video
Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır.