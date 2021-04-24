Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kardeşlerim 10. son bölüm tamamını izle: Kardeşilerim yeni bölümde Ömer'e sürpriz teklif!
Giriş Tarihi: 25.4.2021 01:55

. son bölüm tamamını izle: Kardeşilerim yeni bölümde Ömer'e sürpriz teklif!

Kardeşlerim 10. son bölüm tamamını izle: Kardeşilerim yeni bölümde Ömer'e sürpriz teklif!

dizisi kısa bir süre içerisinde sevilen diziler arasında yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen . son bölüm, diziyi ekranlarında kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yine atv üzerinden yayınlandı. Eve dönmek isteyen Ömer'e sürpriz teklif, 'un Asiye'yi etkilme çabaları ve Mazlum'un serüveni son bölümde izleyenleri ekranlara kilitledi. İşte, atv ile Kardeşlerim 10. son bölüm tamamı tek parça...

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 10. son bölüm ile atv'de seyirci ile buluştu. Şengül'ün, paraların yandığını öğrendiği, Akif'in Ömere iş teklifinde bulunduğu ve anne babasız geçen ilk doğum günü sahneleri geceye damga vurdu. Atv ekranlarında yayınlanan diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Kardeşlerim 10. son bölüm tamamı yayınlandı. Diziyi izlemek isteyenler, aşağıdan atv ile Kardeşlerim 10. son bölüm izleme ekranına ulaşabilirler.

KARDEŞLERİM 10. SON BÖLÜM İZLE

"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"

Kardeşlerim 10. son bölümü izlemek için tıklayınız

Şengül, paraların yandığını öğreniyor! Kardeşlerim 10. son bölüm izler | Video

Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır.

Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerim 10. son bölüm tamamını izle: Kardeşilerim yeni bölümde Ömer'e sürpriz teklif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA