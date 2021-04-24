Kardeşlerim yeni bölüme sürpriz oyuncu! Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüme sürpriz oyuncu damgasını vuracak. Tolga karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri neler gibi pek çok soruya yanıt aranmaya başlandı. Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu asıl çıkışını Çukur dizinde Sercan rolüyla yapmıştı. Berk Ali Çatal 4 Mart 1995 İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde sürdürdü.

Berk Ali Çatal son günlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında bulunuyor. Son dönemde reyting rekorları kıran Kardeşlerim oyuncu kadrosuna katılan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal'ın hayatına dair merak edilenler artış gösteriyor. İşte Berk Ali Çatal hayatı hakkında detaylar…