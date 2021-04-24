Kardeşlerim yeni bölüme sürpriz oyuncu! Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında?

Berk Ali Çatal son günlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında bulunuyor. Son dönemde reyting rekorları kıran Kardeşlerim oyuncu kadrosuna katılan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal'ın hayatına dair merak edilenler artış gösteriyor. İşte Berk Ali Çatal hayatı hakkında detaylar…
Ünlü oyuncu Berk Ali Çatal hayatı ile son günlerde epey merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim oyuncu kadrosuna girerek gündem olan Berk Ali Çatal hayatı ile ilgili detaylar şöyle;
Berk Ali Çatal Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 2009 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde çok önemli film projelerinde yer aldı.
Berk Ali Çatal 4 Mart 1995 İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdürdü. Ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi aldı.
Berk Ali Çatal kameraların karşısına ilk kez 2009 yılında "Aile Reisi" dizisi ile adım attı. Ardından uzun bir süre sonra 2014 yılında "Beni Böyle Sev" dizisi ile ekranlara geri döndü. 2017 yılında "Umutsuz Ev Kadınları", "Muhteşem Yüzyıl: Kösem", Söz" dizilerinde rol aldı. 2018 yılında "Vatanim Sensin" dizisinde rol aldı. 2020 yılında "Çukur" dizisinde "Sercan" rolüne hayat verdi.
Berk Ali Çatal 2020 yılında Kırmızı Oda Bayram karakterini canlandırdı. Berk Ali Çatal boyu 1.84 cm kilosu 72 kg burcu Balık.