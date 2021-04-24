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Giriş Tarihi: 24.4.2021 11:58

Kardeşlerim yeni bölüme sürpriz oyuncu! Tolga karakterini canlandıran kimdir, kaç yaşında?

Kardeşlerim yeni bölüme sürpriz oyuncu! Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüme sürpriz oyuncu damgasını vuracak. Tolga karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri neler gibi pek çok soruya yanıt aranmaya başlandı. Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu asıl çıkışını Çukur dizinde Sercan rolüyla yapmıştı. Berk Ali Çatal 4 Mart 1995 İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde sürdürdü.

son günlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında bulunuyor. Son dönemde reyting rekorları kıran Kardeşlerim oyuncu kadrosuna katılan ünlü oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal'ın hayatına dair merak edilenler artış gösteriyor. İşte hakkında detaylar…

Kardeşlerim yeni bölüme sürpriz oyuncu! Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında?

BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Ünlü oyuncu hayatı ile son günlerde epey merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim oyuncu kadrosuna girerek gündem olan ile ilgili detaylar şöyle;

Berk Ali Çatal Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 2009 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde çok önemli film projelerinde yer aldı.

Berk Ali Çatal 4 Mart 1995 İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdürdü. Ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi aldı.

Kardeşlerim yeni bölüme sürpriz oyuncu! Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında?

kameraların karşısına ilk kez 2009 yılında "Aile Reisi" dizisi ile adım attı. Ardından uzun bir süre sonra 2014 yılında "Beni Böyle Sev" dizisi ile ekranlara geri döndü. 2017 yılında "Umutsuz Ev Kadınları", "Muhteşem Yüzyıl: Kösem", Söz" dizilerinde rol aldı. 2018 yılında "Vatanim Sensin" dizisinde rol aldı. 2020 yılında "Çukur" dizisinde "Sercan" rolüne hayat verdi.

Berk Ali Çatal 2020 yılında Kırmızı Oda Bayram karakterini canlandırdı. Berk Ali Çatal boyu 1.84 cm kilosu 72 kg burcu Balık.

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Kardeşlerim yeni bölüme sürpriz oyuncu! Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında?
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