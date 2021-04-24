Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde tehlike çanları çalıyor!

Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde; Yıldız'ın bebeği kayboluyor, tehlike çanları çalıyor. Yıldız, bebeğini kucağına almadan sakinleşmeyecek ve ortalığı birbirine katacak. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm özeti!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız'ın kendine güvenebilmesi ve artık sakinleşmesi gerekmektedir. Fakat bu uğraşları, tehlikeyi uzaklaştırmaya yetecek midir?

Yıldız'ın sonunda korktuğu başına gelmiş, uyandığında boş beşikle yüzleşmiştir. Gözünden bile sakındığı bebeği, yanında değildir. Kabusları sonunda gerçek mi olmuştur? Kuzey, Yıldız'ı sakinleştirmek için elinden geleni yapsa da fayda etmez. Yıldız, bebeğini kucağına almadan sakinleşmeyecektir.

Yıldız, bu korkusunu yenmek için işi profesyonel bir alana taşımaya karar verir ve Kuzeyle birlikte kursa yazılır. Yıldız'ın kendine güvenebilmesi ve artık sakinleşmesi gerekmektedir. Fakat bu uğraşları, tehlikeyi uzaklaştırmaya yetecek midir?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. Bölüm son fragmanı yayınlandı | Video