Masumlar Apartmanı 31. Bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı yeni bölüm Naci ve Han savaşında galip kim?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bunların yanı sıra Gülben'i mutlu etmeye çalışan Esat, bu isteğini Han'a söyler. Han ise bu duruma pek sıcak bakmaz. İkilinin konuşmasını duyan Gülben, Han'a bağırarak sinir krizi geçirir. Öte yandan İnci'nin yeni işinden memnun olmayan Han, iş yerine gittiğinde İnci ve patronunu yakın bir şekilde görünce deliye döner. Tüm olayların merkezinde olan Han, bütün bu krizleri nasıl çözecek? Han ve Naci arasındaki gerilim nasıl son bulacak? Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı, 27 Nisan Salı günü 31. Bölümüyle TRT 1'de ekrana gelecek.

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlamak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

Masumlar Apartmanı 31. Bölüm (27 Nisan 2021 Salı) Fragmanı yayınlandı izle! 'Sen deliysen..." Roller değişiyor...