TRT Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı: Gönül Dağı yeni bölüm beklenen kavuşmaya sahne oluyor!

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamları ekrana gelen dizisi Gönül Dağı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Gönül Dağı yeni bölüm beklenen kavuşmaya sahne oluyor! Dilek ve babasının duygu dolu kavuşması yeni bölüme damga vuracak. İşte TRT Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı…

GÖNÜL DAĞI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1'in en sevilen dizisi Gönül Dağı 24. Son bölümünde Sefer'i mahkeme salonunda kötü bir sürpriz karşıladı. Kamil tarafından ele geçirilen Taner ve amca oğulları kurtulabilmek için her yolu dener. Söz kesme merasimi için tüm hazırlıklar tamamlanır. Ancak Dilek Taner'den haber alamamaktadır. Gerilim ve endişe artarken, Kamil Taner ve amca oğullarını "Keriman'ı benden çaldınız" diye suçlar. TRT Gönül Dağı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?