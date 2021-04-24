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Giriş Tarihi: 24.4.2021 12:53 Son Güncelleme: 24.4.2021 12:55

TRT : beklenen kavuşmaya sahne oluyor!

TRT Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı: Gönül Dağı yeni bölüm beklenen kavuşmaya sahne oluyor!

TRT ekranlarının sevilen dizisi yayınlandı. Yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını merakla inceliyor. beklenen kavuşmaya sahne oluyor! İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler.

TRT 1 ekranlarının Cumartesi akşamları ekrana gelen dizisi Gönül Dağı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Gönül Dağı yeni bölüm beklenen kavuşmaya sahne oluyor! Dilek ve babasının duygu dolu kavuşması yeni bölüme damga vuracak. İşte TRT Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı…

GÖNÜL DAĞI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1'in en sevilen dizisi Gönül Dağı 24. Son bölümünde Sefer'i mahkeme salonunda kötü bir sürpriz karşıladı. Kamil tarafından ele geçirilen Taner ve amca oğulları kurtulabilmek için her yolu dener. Söz kesme merasimi için tüm hazırlıklar tamamlanır. Ancak Dilek Taner'den haber alamamaktadır. Gerilim ve endişe artarken, Kamil Taner ve amca oğullarını "Keriman'ı benden çaldınız" diye suçlar. TRT Gönül Dağı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?

GÖNÜL DAĞI 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Gönül Dağı 25. Bölümü ile bu akşam saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Gönül Dağı 25. Bölüm fragmanı dizi hayranlarını heyecanlandırdı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında Dilek nihayet babasıyla buluşur. Uzun zamandır beklenen bu görüşmenin ardınan Dilek annesini de babasına götürmek ister. Gülsüm Öğretmen, yıllar önce öldüğünü sandığı kocasını görmeye gidecek mi? Mahkeme tarafından atanan heyet çocuklarının yaşadığı ortamı incelemek üzere Zahide'nin evine gider. Taner ve amca oğulları heyet gelinceye dek çocukların yaşadığı ortamı düzenler ve bambaşka bir hale sokar. Öte yandan, Sefer'in sabıka kaydı şokuyla karşılaşan Zahide ve Sefer çözüm arayışına girer. Sefer'in yıllar önce bir gencin hayatını kurtarmak için işlemek zorunda kaldığı suç velayet davasının seyrini değiştirir. Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam TRT'de.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan (Taner)
  • Gülsim Ali (Dilek)
  • Ecem Özkaya (Zahide)
  • Ferdi Sancar (Sefer)
  • Ali Düşenkalkar (Muammer)
  • Erdal Cindoruk (Hüseyin)
  • Gülhan Tekin (Günşıl)
  • Feyza Işık (Döndü)
  • Ege Aydan (Başkan)
  • Hazal Çağlar (Asuman)
  • Eser Eyüboğlu (Selami)
  • Cihat Süvarioğlu (Ramazan)
  • Semih Ertürk (Veysel)
  • Nazlı Pınar Kaya (Cemile)
  • Şebnem Dilligil (Halime)
  • Yavuz Sepetçi (Ciritci Abdullah)
  • Nuri Gökaşan (Musa)
  • Hüseyin Sevimli (Kahveci Rıfat)
  • Çiğdem Aygün (Keriman)
  • Zümre Meğreli (Hemşire Elif)
  • Ulviye Karaca (Gülsüm Öğretmen)
  • Ruhi Sarı (Fikret)
  • Onur Gökmen (Artist Ahmet)
  • Şükrü Veysel Alankaya (Günay)

Gönül Dağı 25. Bölüm (24 Nisan 2021 Cumartesi) 2. Fragmanı yayınlandı izle! İmkansız aşkta büyük şok

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TRT Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı: Gönül Dağı yeni bölüm beklenen kavuşmaya sahne oluyor!
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