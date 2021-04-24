Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? İşte 24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV yayın akışı listesi

Televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları tv yayın akışında yer aldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde vakit geçirecek olan vatandaşlar için birbirinden güzel programlar kanalların yayın akışında bulunuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan dizilerin, programların ve filmlerin Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV tv yayın akışında bulunuyor. İşte tv yayın akışı 24 Nisan 2021

TV YAYIN AKIŞI: 24 NİSAN 2021 TV YAYIN AKIŞI

Cumartesi akşamı yayınlanacak olan tüm programların yer aldığı Kanal D, Show TV, Star TV, ATV yayın akışları şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ