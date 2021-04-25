Hercai son bölüm izle! Reyyan ve Miran mutlu sona ulaşıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi 69. Bölümünde final yaparak yayın hayatına veda etti. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Hercai son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Hercai 69. Son bölüm izleme linki ve final bölümü özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Hercai son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.