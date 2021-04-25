Hercai son bölüm izle! Reyyan ve Miran mutlu sona ulaşıyor





HERCAİ 69. BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.