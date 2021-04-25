Menajerimi Ara son bölüm izle! Feris, Amerika'ya gidiyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi 35. bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Star TV ile Menajerimi Ara 35. son bölüm izleme linki ve son bölümü özet detayları şöyle;
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Serkan'ın evlilik teklifiyle ayakları yerden kesilen Feris, Serkan'ın boşanamadığı gerçeğiyle yüzleşmesinin ardından Amerika'dan 6 aylığına gelen teklifi kabul eder ve yerini Dicle'ye bırakır. Feris'in gidişiyle Dicle için yepyeni bir dönem başlar. Beklenmedik bir hamleyle ajansın başına geçen Ceyda, tüm menajerlere kök söktüreceğinin sinyallerini ilk andan itibaren verir. Yeni hayatının ilk günü beklediğinin tersine aksiliklerle dolu geçen Dicle ile yer alacağı projedeki partnerini istemeyen Barış'ın arasında gerginlik çıkar.
Çınar'ın, Arzu'yu deneme çekimine hazırlamak için söylediği sözler hem onun hem de Arzu'nun başını belaya sokarken Kıraç'ın, oyuncusu Devin Özgün Çınar'la çıktığı yemekte yaşadıkları ona büyük bir şok yaşatır. Peride ise yüksek bütçeli reklam kampanyasını kaçırmamak adına yıllar önce çalıştığı çocuk oyuncuyu yıllar sonra yeniden bulmak için yollara düşer.