Teşkilat son bölüm izle! Ekip, Fadi’ye karşı zekice bir plan kuruyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 8. Bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Teşkilat son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT1 ile Teşkilat 8. son bölüm izleme linki ve son bölümü özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Teşkilat son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
METE BAŞKAN'IN VURULMASI EKİBİ SARSIYOR
Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır. Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan'a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete'nin intikamını almak için kollar sıvar.
FADİ'Yİ BULMAK İÇİN HER YOL DENENİYOR
Mete'ye yapılan saldırının faili Fadi'ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Nihayet Uzay'ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi'nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır. Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.