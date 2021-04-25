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Giriş Tarihi: 25.4.2021 15:01

filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları

Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları

Bu akşam televizyon ekranlarından izleyici ile buluşacak filmi için heyecan dorukta. 2017 yılında vizyona giren komedi türünün başarılı Türk yapımlarından bir tanesi olan Yol Arkadaşım filminde, başarısız bir ilaç mümessili olan Onur karakterinin başından geçenler eğlenceli bir dille anlatılır. Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncuları…

Başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay gibi başarılı isimlerin paylaştığı Yol Arkadaşım filmi bu akşam ekrana gelecek. Hem eleştirmenlerin ve de vizyona geldiği dönemde izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi ile ilgili detaylar henüz yayın saati gelmeden önce araştırılıyor. İşte komedi türünün başarılı örneklerinden Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncuları…

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Oğuzhan Koç
  • İbrahim Büyükak
  • Emre Kınay
  • Eda Ece
  • Aslı Bekiroğlu
  • Bahar Şahin
  • Muharrem Bayrak
  • Toygan Avanoğlu
  • Rahşan Fırtına
  • Eser Yenenler
  • Dilber Ay

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

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Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
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