Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay gibi başarılı isimlerin paylaştığı Yol Arkadaşım filmi bu akşam ekrana gelecek. Hem eleştirmenlerin ve de vizyona geldiği dönemde izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi ile ilgili detaylar henüz yayın saati gelmeden önce araştırılıyor. İşte komedi türünün başarılı örneklerinden Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncuları…

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler

Dilber Ay

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.