Arif Susam kimdir, aslen nereli? Arif Susam eski şarkıları ve hayatı

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Arif Susam da yer alıyor. Türk müziğinin sevilen ismi hayranlarını heyecanlandırırken pek çok kişi Susam hakkında bilgi edinmek üzere Arif Susam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aradı. Arif Susam eski şarkıları ve hayatı en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte usta isim hakkında merak edilenler…
ARİF SUSAM KİMDİR?
1956 doğumlu olan Arif Susam aslen Elazığlıdır. Taverna müziği sanatçısı kimliğinin yanı sıra orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı müziği eğitimi alan usta ismin bir ekol yarattığını düşünenler dahi bulunmaktadır. Albümlerinin hemen hemen hepsi canlı kayıttır. Şarkı söylerken es verip konuşmasıyla tanınır Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapmıştır. 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O yıllara Arif Susam'ın altın yılları denilebilir.
ARİF SUSAM'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
1987 – Kader Utansın
1988 – Hatıram Olsun
1990 – Her Şeyi Bitirdik
1990 – Beni mi Buldun
2000 – Veda Gecesi
ARİF SUSAM'IN ESKİ ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ
1984 – Efsane Aşk
1985 – Kara Kara
1986 – Tavernada Yıldönümü
1987 – Kararsız Gönlüm
1988 – Kader Utansın
1988 – En Büyük Cimbom – Şampiyonluk Gecemiz
1988 – O Kadın İçin
1990 – Evliler De Sevebilir – Hasret Olmasın
1991 – Beni Düşün
1992 – Sevenler İçin
1993 – Boncuk Gözlüm
1994 – Unutulmuyor
1996 – İşte Yeniden – Çılgınım
1998 – Sakın Unutma
2000 – Aşkımız Bitmesin
2011 – Ölümsüz Sevdim