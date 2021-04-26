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Giriş Tarihi: 26.4.2021 16:58 Son Güncelleme: 26.4.2021 16:59

kimdir, aslen nereli? Arif Susam eski şarkıları ve hayatı

Arif Susam kimdir, aslen nereli? Arif Susam eski şarkıları ve hayatı

sevilen televizyon programı Şarkılar Bizi Söyler ile Kanal D ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Sevilen müzisyen programda eski şarkılarını seslendirerek kulakların pasını silecek. Programa konuk olacağı haberlerinin duyulmasının ardından birçok vatandaş “, aslen nereli?” sorusuna yanıt aradı. İşte Arif Susam eski şarkıları ve hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar…

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Arif Susam da yer alıyor. Türk müziğinin sevilen ismi hayranlarını heyecanlandırırken pek çok kişi Susam hakkında bilgi edinmek üzere Arif Susam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aradı. Arif Susam eski şarkıları ve hayatı en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte usta isim hakkında merak edilenler…

ARİF SUSAM KİMDİR?

1956 doğumlu olan Arif Susam aslen Elazığlıdır. Taverna müziği sanatçısı kimliğinin yanı sıra orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı müziği eğitimi alan usta ismin bir ekol yarattığını düşünenler dahi bulunmaktadır. Albümlerinin hemen hemen hepsi canlı kayıttır. Şarkı söylerken es verip konuşmasıyla tanınır Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapmıştır. 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O yıllara Arif Susam'ın altın yılları denilebilir.

ARİF SUSAM'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

1987 – Kader Utansın

1988 – Hatıram Olsun

1990 – Her Şeyi Bitirdik

1990 – Beni mi Buldun

2000 – Veda Gecesi

ARİF SUSAM'IN ESKİ ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

1984 – Efsane Aşk

1985 – Kara Kara

1986 – Tavernada Yıldönümü

1987 – Kararsız Gönlüm

1988 – Kader Utansın

1988 – En Büyük Cimbom – Şampiyonluk Gecemiz

1988 – O Kadın İçin

1990 – Evliler De Sevebilir – Hasret Olmasın

1991 – Beni Düşün

1992 – Sevenler İçin

1993 – Boncuk Gözlüm

1994 – Unutulmuyor

1996 – İşte Yeniden – Çılgınım

1998 – Sakın Unutma

2000 – Aşkımız Bitmesin

2011 – Ölümsüz Sevdim

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Arif Susam kimdir, aslen nereli? Arif Susam eski şarkıları ve hayatı
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