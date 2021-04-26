Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler? Orçun Kurtoğlu Şarkılar Bizi Söyler'de!

Tam adı Orçun Bora Kurtoğlu olan Orçun Kurtoğlu, 1979 senesinde dünyaya gelmiştir. Ailenin büyük çocuğu olan isim babasının izinden giderek müzik kariyerinde emin adımlarla ilerlemektedir. Öte yandan ünlü sanatçıya dair "Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?" gibi birçok soru ise internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Orçun Kurtoğlu hayatı ve şarkıları gibi merak edilenler…
Tam adı Orçun Bora Kurtoğlu olan Orçun Kurtoğlu'dur. 1979 senesinde dünyaya geldi. Orçun Kurtoğlu'nun babası Cengiz Kurtoğlu; annesi ise Fatma Kurtoğlu'dur. Orçun Kurtoğlu, ailenin en büyük çocuğudur ve kendi gibi şarkıcı olan Aydın isminde bir erkek kardeşi bir de Aylin isminde kız kardeşi vardır.
Orçun Bora Kurtoğlu, Günaydın'a verdiği bir röportajda kendisinden şu şekilde bahsetti. "Müzikten başka bir şey yapmadım. Babamdan dolayı müziğin içinde doğdum. 80'li yıllara damga vurmuş şarkıları duyarak büyüdüm. 3 yaşındayken piyano çalıyordum. Babam bana küçük bir org almıştı, birden bire Beethoven gibi çalmaya başlamışım! Çocukken mahallede konser verirdim. Müzik hikayem böyle başlamış oldu. Daha sonra beste çalışmaları yaptım. Konservatuvarda Türk müziği eğitimi aldım. Şan bölümünden mezunum. Şimdi de albüm yaptım. Aslında yıllardır aklımda albüm çıkarma fikri vardı ama biraz uzun sürdü." dedi.