Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler? Orçun Kurtoğlu Şarkılar Bizi Söyler'de!

Orçun Bora Kurtoğlu, Günaydın'a verdiği bir röportajda kendisinden şu şekilde bahsetti. "Müzikten başka bir şey yapmadım. Babamdan dolayı müziğin içinde doğdum. 80'li yıllara damga vurmuş şarkıları duyarak büyüdüm. 3 yaşındayken piyano çalıyordum. Babam bana küçük bir org almıştı, birden bire Beethoven gibi çalmaya başlamışım! Çocukken mahallede konser verirdim. Müzik hikayem böyle başlamış oldu. Daha sonra beste çalışmaları yaptım. Konservatuvarda Türk müziği eğitimi aldım. Şan bölümünden mezunum. Şimdi de albüm yaptım. Aslında yıllardır aklımda albüm çıkarma fikri vardı ama biraz uzun sürdü." dedi.